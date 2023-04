07:43

Este domingo 2 de abril, Yolanda Díaz ha presentado su intención de ser candidata a la presidencia del Gobierno con el denominado movimiento ciudadano Sumar. A ese acto no acudió Podemos y para conocer la postura del partido morado hemos hablado en 24 horas de RNE con su secretaria de Organización y secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge: "Es posible alcanzar un acuerdo entre Sumar y Podemos", ha asegurado y ha dicho que lo que plantean es "un acuerdo de mínimos que son primarias abiertas a la ciudadanía".

Sobre el aspecto nuclear de las primarias ha querido hacer hincapié la dirigente de Podemos, que cree que Sumar habla de otro tipo de primarias: "Nosotros hablamos en todo momento de primarias abiertas, no de primarias democráticas o participativas porque, es obvio, que hay partidos u organización políticas que hacen primarias de voto delegado o más asamblearias, y nosotros planteamos un modelo de primarias abiertas donde haya un voto por persona. Eso no desentona con la propuesta de movimiento ciudadano y con que los partidos no ocupen un rol protagonista"

Finalmente, Lilith Verstrynge ha dicho que "el CIS manipuló los datos de intención de voto para perjudicar a la coalición de Unidas Podemos". "Lo que pasó es que en intención de voto se desclasificó a Sumar de Unidas Podemos y se le puso en la categoría de otros partidos", ha explicado. "El CIS contó que la bajada de dos puntos de Unidas Podemos se debía a la polémica del 'solo sí es sí' y lo microdatos de la encuesta demuestran que no es así. Cambió la metodología por primera vez en marzo", ha argumentado en la antena pública.