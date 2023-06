14:50

Horacio "Tato" Turano, integrante del grupo humorístico-musical Les Luthiers

El grupo humorístico-musical argentino Les Luthiers se despiden de los escenarios con el espectáculo Más tropiezos de Mastropiero, con el que se encuentran de gira por España. En el informativo 24 horas de RNE, conversamos con Horacio "Tato" Turano, uno de sus integrantes. Turano pone en valor la calidad de su humor, que "trata de no ser grosero y de tener una altura". Se muestra especialemente orgulloso por haber recibido el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades: "Es como un Premio Nobel, si no es casi a la par". Aunque forma parte de Les Luthiers desde el año 2000, no se incorporó a la plantilla fija hasta 2015: "Durante varios años estuve como único reemplazante de los cinco luthiers titulares y fue una época de mucha adrenalina". Aunque asegura que el fin del grupo es una decisión tomada por parte de los miembros históricos, no descarta el regreso de algunos de ellos bajo otro nombre.