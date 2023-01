08:49

Teniente general del Ejército de Tierra en la reserva, Francisco Gan Pampols

La reunión del Grupo de Contacto para Ucrania de la OTAN ha terminado sin acuerdo sobre el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania, una decisión que el gobierno alemán ha decidido posponer. El teniente general del Ejército de Tierra en la reserva, Francisco Gan Pampols, explica que "el carro de combate Leopard 2 se empezó a fabricar en 1979 y hay hasta siete versiones distintas, algunas de las cuales no son compatibles entre sí". Además, advierte de que el envío de carros de combate implicaría proveer también de piezas de repuesto y llevar a cabo un gran esfuerzo de formación. Por ello, comprende la prudencia alemana, a la que se suma una posible escalada de la guerra por parte de Rusia. Gan Pampols explica que España dispone de dos tipos de Leopard: unos que se usan en la seguridad y la defensa propias y otros que se encuentran en mantenimiento y no podrían enviarse en un corto o medio plazo. Una situación que no solamente afecta a nuestro estado: "Desde hace unos años, los países de la OTAN han ido desprendiéndose de los carros de combate, tienen muy pocos y los tienen dedicados a las tareas de seguridad y defensa propios. No existen carros de combate en la estantería". Ante esto, ve difícil que se pueda cumplir la petición de Volodímir Zelensky: "Llegar a 300 y que sean homogéneos me parece muy complicado".