El presentador Jorge Javier Vázquez presenta su libro 'Antes del olvido' en el informativo 24 horas con Josep Cuní. En él, habla sobre la muerte de su padre cuando tenía 27 años: "No me marcó porque hice todo lo posible para que no me marcara. No estaba preparado". Confiesa que hay dos cosas que le impulsaron a escribir este libro: "La gente, aunque lleve tantos años trabajando para ellos, no me conoce. Y tampoco sé quien soy, no me conozco yo mismo". Afirma que, con los años, se ha dado cuenta de que "hay gente en España que tiene suficiente poder para hundirte la vida". Confiesa que pasó por una crisis de edad, que coincidió con la muerte de su amiga Mila Ximénez: "Para mí fue algo tremendo. Yo la llamaba mi pareja". Habla también de su relación con el alcohol, que dejó de consumir hace meses: "Dejó de ser buen compañero porque me di cuenta de que estando sobrio mi vida no me disgustaba y el acohol sacaba a relucir todo lo que no me gustaba de mi vida".