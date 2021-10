24:40

Isa Serra, coportavoz estatal de Unidas Podemos, ha denunciado en el informativo 24 horas de Radio Nacional la situación del mercado eléctrico español y ha defendido la creación de una empresa pública: "Es inaceptable, no podemos no tomar medidas valientes para frenar el oligopolio del mercado eléctrico y proteger un bien común como es la energía". Serra ha asegurado que el PSOE "no ve con malos ojos" esta iniciativa y ha defendido la capacidad de su formación para "impulsar cambios en este país": "Han sido dos años difíciles por la pandemia, pero lo que tenemos por delante es para dar pasos hacia una recuperación económica —aunque no para los de siempre— y socialmente justa".