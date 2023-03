06:58

El candidato de la moción de censura fallida de Vox, Ramón Tamames, ha lamentado "la vuelta a las dos Españas" en su alegato final de dos jornadas de sesión parlamentaria que ha definido como un "mitin preparatorio y espurio" de las elecciones que vienen.

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, cree que esta moción de censura no ha sido seria porque "como mínimo tiene que haber un candidato verosímil y un proyecto de Gobierno, aunque no se pretenda ganar". Arrimadas critica con dureza al Gobierno: "Es el peor de la democracia" pero matiza "pero los grandes problemas estructurales de este país no se solucionan sacando a Sánchez del Ejecutivo". La portavoz de Ciudadanos explica que este país merece más y que Feijóo y el Partido Popular no le parecen una alternativa de verdad para los grandes problemas de España.