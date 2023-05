11:05

Ana Pinto, cofundadora de Jornaleras de Huelva en Lucha

Una mujer ha muerto y otras siete se encuentran en estado grave tras volcar un autobús que trasladaba temporeras en Almonte (Huelva). Ana Pinto, cofundadora de Jornaleras de Huelva en Lucha, denuncia las condiciones en las que trabajan: "Hay gente que ni siquiera va al baño para no perder tiempo y no salir en las listas de productividad, con las que al día siguiente te señalan con el dedo y probablemente te despidan". Además, carga contra las condiciones de las viviendas para las temporeras llegadas de Marruecos, que en la mayoría de casos no cumplen "unos requisitos de higiene, sanidad y seguridad", asegura Pinto. "Lo que quieren es poderlas explotar durante toda la campaña y, cuando no hacen falta, regresan a su país sin que se garanticen sus derechos", añade. Sobre el accidente de Almonte, muestra su preocupación porque "a estas compañeras se les gestione su prestación, se les de su baja por accidente laboral y no las dejen abandonadas o las manden a Marruecos".