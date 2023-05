García Albiol: "No me sentiría cómodo gobernando con Vox"

Xavier García Albiol, alcalde electo de Badalona

El candidato del Partido Popular al ayuntamiento de Badalona, Xavier García Albiol, ha recuperado la alcaldía con mayoría absoluta: ha obtenido más del 55% del total de votos y tiene a 18 de los 27 concejales. En el informativo 24 horas de RNE, asegura que han sido capaces de "presentar un proyecto que ha borrado las fronteras ideológicas y ha trascendido las siglas de los partidos". Reconoce que la inmensa mayoría de sus votos son "prestados", por lo que apuesta por un nivel alto de exigencia en su gestión. Insiste en que sus jefes "son los vecinos y las vecinas de Badalona, no la dirección del partido", a pesar de llevar 30 años militando en el PP.

Preguntado por el adelanto de las elecciones generales, cree que ha sido "un ejercicio de autodefensa" de Pedro Sánchez. Además, considera que la propuesta de Junts de presentar una candidatura independentista unitaria no es realista: "El independentismo no es que esté dividido, es que se están matando entre ellos". Por último, afirma que no se sentiría cómodo gobernando con Vox, a pesar de que respete las decisiones de sus compañeros en los ayuntamientos o autonomías en los que se puedan producir pactos.