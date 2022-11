09:07

Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña

Los socios del Gobierno de coalición han presentado la proposición de ley para la reforma del delito de sedición. En Europa no existe la sedición como tal, pero la mayoría de países recogen dos delitos que podrían ser equiparables.

En 24 horas de RNE ha estado el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández. "No se puede decir que lo que impulsa esta supresión del delito de sedición sea una modernización de esta figura delictiva a la legislación europea", asegura. Sobre la iniciativa presentada por el Gobierno de coalición para reformar el delito de sedición rebajando la pena máxima de 15 a 5 años de cárcel, Fernández considera que los independentistas "no se cortan un pelo a la hora de decir que lo van a volver a hacer". "En este caso, lo sensato es ponérselo más complicado y no una bandeja de plata para que lo repitan". "El movimiento separatista no tiene la misma legitimidad que el Estado de derecho. No es una discusión entre iguales", ha afirmado.