06:26

Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE

El PNV y el PSE-EE han acordado la reedición del acuerdo global de coalición que mantienen desde 2015 para los ayuntamientos y diputaciones del País Vasco. Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, afirma en el informativo 24 horas de RNE que este pacto "permite que las instituciones vascas estén dotadas de una estabilidad que desde luego no hay otra coalición que la pueda brindar". Por un lado, condena el uso de las víctimas del terrorismo "como cálculo electoral" y, por otro, asegura que no llegarán a ningún acuerdo de gobierno con EH Bildu si no reconocen su responsabilidad en el terrorismo de ETA. Por último, dice que ve "serias opciones" de que el PSOE gane las elecciones generales del 23J.