Emiliano García-Page: "No sé si soy de utilidad en campaña"

21:01

Emiliano García-Page, presidente en funciones de Castilla-La Mancha

En las elecciones del pasado 28M, el PSOE de Castilla-La Mancha logró el 45,05% de los votos y 17 escaños, los necesarios para conseguir la mayoría absoluta, aunque fueron dos menos que en 2019. En este sentido, García-Page consiguió revalidar su cargo y hacerlo sin depender de otras formaciones.

Emiliano García-Page, presidente en funciones de Castilla-La Mancha, se ha acercado hasta los micrófonos del 24 horas de Radio Nacional, para hacer balance de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo y mirar hacia las futuras elecciones generales del 23 de julio y, con ellas, su próxima campaña electoral: "No sé si soy de utlidad en campaña". García-Page asegura que "llevamos con la política muy revuelta desde hace tiempo" y que la estabilidad tras el 23J "va a depender más de la actitud de quien gane los comicios que de las componendas".

Ante la pregunta de si se ha reconciliado con Sánchez, Emiliano García-Page ha dicho: "No he tenido relación de confianza personal con ningún responsable del partido nunca.La política no trae amigos"