El Congreso de los Diputados ha avalado la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. En el informativo 24 horas, el embajador de Suecia en España, Teppo Tauriainen, ha aclarado que la adhesión a la Alianza Atlántica no supone un cambio de dirección: "No podemos decir que hemos sido neutrales en los últimos 20 años. En la práctica no hemos usado la palabra neutralidad para describir nuestra política de seguridad". Con todo, reconoce que la guerra en Ucrania ha sido determinante: "No estoy seguro de si hubiéramos hecho esta solicitud si no hubiese ocurrido la guerra". Tauriainen explica que "el debate fue muy breve", ya que había una mayoría parlamentaria muy grande a favor: "No pensábamos que Rusia fuera a invadir a Suecia, pero lo que ha hecho en Ucrania viola el orden europeo de seguridad y eso cambió un poco la realidad para nosotros".