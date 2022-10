Eldric Sella: "Me dicen que soy noble en el cuadrilátero"

06:02

Representante del Equipo Olímpico de Refugiados, que ha recibido el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

El informativo 24 horas de RNE se ha desplazado hasta Asturias para analizar y celebrar la fiesta de los Premios Princesa de Asturias 2022. El boxeador Eldric Sella, representante del Equipo Olímpico de Refugiados (EOR) ha recibido el galardón dedicado al Deporte, junto con el presidente del Comité Olímpico Internacional,Thomas Bach y la ciclista afgana Masomah Ali Zada, que compitieron con el EOR en los Juegos de Tokio.

Sella ha explicado a Josep Cuní que no era consciente en un primer momento de la relevancia de los premios cuando le dijeron que tendría que venir a España a recogerlo: "No sabía donde me metía". Preguntado por sus orígenes, el boxeador venezolano ha expresado que cuando era pequeño se apuntó a un gimnasio del barrio. "Mientras todos los que se apuntaron conmigo se iban marchando, yo permanecía allí", ha recordado. "Suelen destacar que soy noble en encima dle cuadrilátero".