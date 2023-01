24:02

Edu Galán, autor de 'La máscara moral'

Eduardo Galán, novelista y dramaturgo, se ha pasado por el 24 horas de RNE para presentar su nuevo ensayo 'La máscara moral'. Galán explica que su libro "trata del significado y del compromiso" y añade que tenemos que empezar "entender que las palabras y las cosas requieren de un significado y un compromiso". El novelista insiste en que "lo importante es entender por qué haces las cosas".

El dramaturgo habla en su ensayo sobre las personas que autodefinen como víctimas: "Volverse víctima es un negocio. Yo no digo que no las haya (...) Trato de dibujar a aquellos que se declaran víctimas y que de verdad no lo son".