10:49

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha estado en el 24 horas de RNE para hablar sobre la reforma del Código Penal. Echenique reconoce que no le gusta la reforma del delito de malversación pero asegura que han ejercido "un voto de responsabilidad para que no descarrile una ley tan importante como esta". Sobre la ley del 'solo sí es sí', el portavoz de UP no reconoce errores y explica que "aunque las exposiciones de motivos no son vinculantes, informan muy significativamente del espíritu de la ley".