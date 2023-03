03:39

Armando Oterino, cardiólogo del Hospital Clínico Universitario de Salamanca y miembro de la Sociedad Española de Cardiología

Un estudio de la Universidad de California en San Francisco indica que el café no aumenta el riesgo de sufrir las arritmias más comunes. Armando Oterino, cardiólogo del Hospital Clínico Universitario de Salamanca y miembro de la Sociedad Española de Cardiología, cree que es un estudio muy interesante: "Llevamos varios años ya hablando de las bondades del café incluso en los pacientes con problemas del corazón". Concretamente, explica que "disminuye las aritmias, mejora la enfermedad cardiovascular (o por lo menos no la empeora) e incluso disminuye la mortalidad". Con todo, puntualiza que cada persona tiene una susceptibilidad distinta a la cafeína y que, en cualquier caso, estaríamos hablando de café solo, sin azucar ni nata. Así pues, concluye que "tomar dos o tres tazas de café al día en la gente que lo tolera bien es beneficioso y no va a producir un perjuicio".