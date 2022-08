37:28

Jerónimo Saiz Ruiz, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Alcalá

En la sección veraniega del 24 horas de RNE Tiempos de transformación ha estado conversando con Sandra Urdín el catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Alcalá, Jerónimo Saiz Ruiz: "Problemas psiquiátricos podemos tener todos y cualquiera de nosotros", asegura.

La pandemia ha puesto en el debate institucional la salud mental como un punto en el que trabajar desde varios ámbitos. "Los sanitarios y todos los que han estado en primera línea han hecho un sobresfuerzo muy importante", pero también destasca algunos sectores de la población en donde poner el foco, como "adolescentes o niños".

Preguntado por los grandes problemas mentales de la sociedad española, Saiz Ruiz considera que éstos son transversales a sociedades de nuestro entorno, pero a grandes rasgos describe que están tanto las enfemermedades mentales graves como las comunes o frecuentes. En el primer caso está "la psicosis, o el trastorno bipolar", y respecto a las menos frecuentes, "pero no por ello menos importantes", están "la depresión o la ansiedad". "La depresión es la primera causa de discapacidad en el mundo", revela.

Saiz Ruiz cree que actualmente hay una serie de factores desestabilizadores de la salud mental presentes en nuestra sociedad: "El individualismo genera expectativas que muchas veces no se materializan porque no todos ni llegamos a todo ni llegamos siempre a todo. Esto presiona mucho a las personas", considera. "En determinados grupos de eduación se dice que llegar el segundo es llegar el último y esto desmoraliza mucho", expresa.

El catedrático de Psiquiatría ha querido dejar claro que la depresión es una enfermedad que va más allá de la tristeza pasajera: "La tristeza es un fenómeno normal ante una contrariedad, o frente algo que no sale como espera como pérdida o un fracaso, pero la depresión afecta de manera transversal", explica. "El enfermo deprimido se siente más fatigado, pierde concentración, memoria y función ejecutiva encargada de organizar y decidir. La depresión no es fugaz y no es un rato, ni un día".