Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre, Centro Comunitario de Mayores LGTBIQ+

La Fundación 26 de Diciembre cuenta con un centro comunitario para mayores LGTBIQ+ en el barrio madrileño de Villaverde. Su próximo objetivo es montar una residencia. En el informativo 24 horas de RNE, su presidente Federico Armenteros defiende la necesidad de un centro especializado: "Somos una generación construida desde el odio". Sus usuarios han vivido la juventud en una sociedad desigual, que no reconocía sus derechos, algo que ha repercutido en su trayectoria y, actualmente, en su vejez. Según explica Armenteros "el 67% de la población mayor LGTB tiene pensiones no contributivas". Muchos no han podido cotizar porque les metían en la cárcel, les despedían por su condición sexual o caían enfermos. El objetivo de la fundación es darles apoyo y acompañamiento.