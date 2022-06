24 horas Los candidatos andaluces intensifican su agenda 05:52 A poco más de 24 horas del fin de campaña, los candidatos a la Junta de Andalucía intensifican su agenda y preparan la traca final del viernes por la noche. Juan Manuel Moreno, candidato del Partido Popular, ha estado en Cádiz en un acto con los jóvenes del partido. El presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir el apoyo a la izquierda para gobernar en solitario. Desde un mítin en Huelva, Juan Espadas, candidato del PSOE, asegura que sale a ganar y dice que no se abstendrá. La misma respuesta ha ofrecido Inmaculada Nieto, candidata de Por Andalucía, que celebra un acto en Jerez con el ministro Alberto Garzón. El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, y el vicesecretario del partido, Edmundo Bal, apelan desde Córdoba a la importancia del últimno voto y dicen que serán decisivos para parara a Vox. En Algeciras, Macarena Olona, candidata de Vox, ha vuelto a compartir escenario con Santiago Abascal y ha criticado que los menores extranjeros no acompañados reciban ayudas. La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se presenta como el voto "sin miedo y sin tutelas". Informa Salvador Castillo, Noelia Muñoz, Roberto Loya y María Martín.

Más opciones

[an error occurred while processing this directive]