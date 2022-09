06:06

Maite Irazábal, coordinadora de redes de cooperación internacional entre infraestructuras de investigación de Latinoamérica con la Unión Europea

La ciudad de Nueva York acoge la cumbre de la ciencia de la Asamblea General de la ONU. Investigadores, gestores públicos y organizaciones de la sociedad civil se dan cita para desarrollar colaboraciones científicas que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Allí se encuentra Maite Irazábal, coordinadora de redes de cooperación internacional entre infraestructuras de investigación de Latinoamérica con la Unión Europea. Para Irazábal, es necesario que el conocimiento científico y las tecnologías que ayudan a combatir el cambio climático sean "abiertas y compartidas". Considera que no se pueden priorizar unas problemáticas sobre otras, ya que el cambio climático requiere de soluciones sistémicas: "Si vemos el ecosistema como un todo, cuando uno de los temas no evoluciona, pasa lo mismo con los otros". Además, cree prioritario que "los cultivadores y productores locales" tengan una voz más activa y puedan participar en este tipo de cumbres.