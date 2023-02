26:20

El economista e historiador español Ángel Viñas ha pasado por los micrófonos del informativo 24 horas de RNE para presentar su libro Oro, guerra, diplomacia: La República española en tiempos de Stalin.

Viñas explica que "no hay historia definitiva y tampoco hay historiadores definitivos". Además, se atribuye el hecho de "haber desmontado el principio básico en el que se fundamentan las interpretaciones de la derecha". Aunque aclara que él no está en posesion de la verdad, insiste en que lo que escribe está probado: "Si alguien tiene otra idea, que me demuestre que estoy equivocado".

El historiador español se ha atrevido a opinar sobre la posibilidad de que Ramón Tamames se presente a la moción de censura de vox. "En historia, Tamames es un aficionado. En política, cada uno es libre de tener sus propias opiniones", concluía.