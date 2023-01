32:04

Mesa de debate con los consejeros de Sanidad de Cantabria, Andalucía y Galicia

La Sanidad española afronta unas semanas de huelgas y paros en la Atención Primaria de varias comunidades autónomas. Los médicos denuncian la saturación ante la falta de personal. En el informativo 24 horas de RNE, pulsamos la situación en Galicia, Cantabria y Andalucía con sus respectivos consejeros de Sanidad: Julio García, Raúl Pesquera y Catalina García.

Todos coinciden en que no es un problema de financiación, sino de falta de especialistas y, a pesar de las dificultades, alaban la calidad de la Sanidad española en comparación con países de nuestro entorno. Raúl Pesquera, consejero cántabro, defiende la transpatencia de su autonomía en las ratios médico-pacientes y confía en que no se vuelva a la huelga: "Para absorber esta demanda, hemos prolongado la jornada y hemos habilitado turnos de tarde que pagamos aparte". La andaluza consejera Catalina García espera llegar a un acuerdo con los sindicatos convocantes. Además, pone el foco en la responsabilidad colectiva: "El Sistema Nacional de Salud lo tenemos que cuidar todos. La Administración tiene una parte importante, los profesionales también, pero la ciudadanía tiene una parte clave". Aunque en Galicia no hay ninguna huelga convocada, el consejero Julio García afirma que adolecen la misma falta de profesionales que en el resto del país.