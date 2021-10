07:45

Es una de las artistas españolas que trabajaba y vivía en Nueva York en el momento de los atentados contra las torres gemelas. Eligió una de las calles que compartía con la Torre Sur para instalar su estudio. En su obra, se observan objetos generalmente livianos a punto de caer: papel, plumas, hilos, perlas… Elena vivió el atentado desde España mientras preparaba una exposición. “Me llamó mi madre y me lo contó. En ese momento bajé a un bar y, en la televisión, delante de mí, se derrumbó la Torre Sur que estaba frente a mi casa", ha comentado en 24 horas de RNE. Al regresar a su estudio un mes después, se encontró "el desastre": "El estudio estaba derrumbado". No fui consciente de que afectaría a mi proceso creativo y a mi obra, en estos 20 años he digerido y he visto cómo lo experimentado podía procesarse argumentándolo de otra forma”. "Los artistas trabajamos con lo que nos rodea y creamos metáforas", ha señalado la artista.