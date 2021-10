59:25

Después de cinco años, Brian Molko y Stefan Olsdal están de vuelta con nuevo material, que llega un poco más luminoso aunque manteniendo esa oscuridad que caracteriza a Placebo. Hay sintetizadores y un mensaje conmovedor sobre el amor y las relaciones sin importar el género. Se llama "Beautiful James" y protagoniza la sesión de este viernes con lo nuevo de Alizzz, que se titula "Ya No Vales", que cuenta con la colaboración de C Tangana y que habla de la insostenibilidad de la fama y del concepto de 'celebrity' desechable. Aparte, escuchamos a Pixies, Jungle, Beck, Cage The Elephant...





TREPÀT - Torturas en los Bares

PIXIES – Debaser

PLACEBO – Nancy Boy

PLACEBO – Beautiful James

JUNGLE – Keep Moving (Gaspard Augé & Victor Le Masne Remix)

BECK - Dreams

CAGE THE ELEPHANT – Ain’t No Rest For The Weekend

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB – Conscience Killer

THE CHEMICAL BROTHERS – Block Rockin’ Beats

BLOC PARTY – Ratchet

PARCELS – Somethinggreater

ALIZZZ ft C TANGANA – Ya No Vales

PHOENIX – 1901

RED HOT CHILI PEPPERS – By The Way

METRONOMY ft PINTY– Half an Inch

KARAVANA- Después de Tanto

BRENDAN BENSON – A Whole Lot Better