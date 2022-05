58:44

Hacemos un repaso a algunas de las canciones de nuestra escena que se han publicado en la última temporada, haciendo una parada en 'I Feel You', de Depeche Mode, para despedir a Andy Fletcher.

VIVA SUECIA ft LEIVA - Justo Cuando El Mundo Apriete

DEPECHE MODE – I Feel You

MARYLAND – Volver a Nacer

LADY BANANA - My Shadow Follows

LOS INVADERS - Mr Presidente

INNMIR ft CARLOS SADNESS – Me Gustas Tú

DORIAN ft ALIZZZ – Energía Rara

CUPIDO – Almohada

LORI MEYERS – Dejà Vu

LA HABITACIÓN ROJA – Ayer

ANABEL LEE – Natural Para Vogue

NYANDÚ ft. JOANA SERRAT - Call me on my phone

RAYO – Bella Kali

VENTURI – Puto Friki

GINEBRAS - Alex Turner

NIÑOS MUTANTES – Mensajes

SECOND – Estado de Alegre Tristeza