El 24 de septiembre de 1991, se publicó un disco que marcó un antes y un después en la historia de la música universal. Lo cambió todo. Una auténtica revolución llamada 'Nevermind', que treinta años después nos sigue proporcionando la misma sacudida. Hoy celebramos su trigésimo aniversario y aprovechamos para viajar a 1991 a través de otros trabajos que, aunque no tuvieron la repercusión de este, sí nos tambalearon como los que más. Pasa y disfruta.

NIRVANA – Smells Like Teen Spirit

NIRVANA – Territorial Pissings

NIRVANA – Lithium

PEARL JAM - Even Flow

RED HOT CHILI PEPPERS – Naked In The Rain

U2 – Mysterious Ways

R.E.M. – Radio Song

THE SMASHING PUMPKINS – Siva

SOUNDGARDEN – Rusty Cage

METALLICA – Enter Sandman

TEENAGE FANCLUB – The Concept

BLUR – There's No Other Way

PRIMAL SCREAM – Movin’ On Up

NIRVANA – Come As You Are

NIRVANA – Breed