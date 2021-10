59:10

"Si quieren usar mi versión de 'Wildest Dreams' para la tendencia slow zoom, aquí está. Alguien dijo que la cámara lenta zoom te hace sentir como un personaje principal y yo dijo: hacedlo con la versión de Taylor, por favor”. Con este mensaje, Taylor Swift ha compartido su versión de una de las canciones de '1989' para que el dinero que se genere con su uso en RRSS no vaya a parar a quienes poseen los derechos de sus discos. Más versiones, la que Bartees Strange ha hecho de 'Lady Luck', de Richard Ashkroft, o la que Venturi se marca de 'Tranquilísimo' de C Tangana, aparte de escuchar lo nuevo del rapero PawPaw Rod, Ed Sheeran o Morreo.



TAYLOR SWIFT- Wildest Dreams (Taylor’s Version)

PAWPAW ROD - Thin Lines

PEACE – Bloodshake

FOALS – In Degrees

MORREO – Soy Un Rayo

NIÑA POLACA – Garabatos, Despedidas

NIÑA POLACA – PDR SNCHZ

VENTURI - Tranquilísimo

ALIZZZ ft C TANGANA – Ya No Vales

ELYELLA ft MARC & MAGÜI – La Historia Interminable

PLACEBO – Beautiful James

MARTIN DUKE – Nobody But You

OASIS – Roll With It

ED SHEERAN – Shiver

CHVRCHES - Cry Little Sister

BARTEES STRANGE - Lady Luck

MY MORNING JACKET - Love Love Love