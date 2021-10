59:05

'It's Too Late To Go To Bed' es otro de los adelantos de 'Dos', el disco con el que The Parrots vuelven el 29 de octubre. Y esta ocasión asegurán haberse empapado de los sonidos de LCD Soundsystem, Gang Of Four, Beastie Boys, Devo, los Zombies... Y todo porque, la música cambia, los artistas también, los grupos también y llega la evolución y la libertad creativa, evolución, te lo decimos en Radio 3 y de eso va esta nueva temporada. Aparte, escuchamos a la dominicana María Isabel con 'Baby', a la productora y Dj londinense Tsha y a Julia Bardo (de Working Men's Club) con 'No Feeling'.

BIFFY CLYRO - Unknown Male 01

FEEDER – Torpedo

BLUE J - Something Happened

MARÍA ISABEL - Baby

JULIA BARDO – No Feeling

PELIGRO – Predicador

DRAKE ft FUTURE & YOUNG THUG - Way 2 Sexy

ORNAMENT and CRIME - Palms - You're a Mess

THE PARROTS - It's Too Late To Go To Bed

STAY – Get Going

REMI WOLF - Grumpy Old Man

SPECTRES – Tell Me

TSHA feat. NIMMO - OnlyL

WOLF WOLF – Black Hole

LOOSE BUTTONS – Minor Leaguer