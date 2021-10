00:08

Estamos de estreno con Niña Polaca e 'Ivona', el quinto y último adelanto de su primer álbum, con Sinego junto a Delaporte en 'La Rosa del Penal', con Comandante Twin, que llegan con otra colaboración, la de Arde Bogotá en 'La Isla del Deseo' y con el huracán Rocío Saiz, que quiere que lo demos todo con 'Si Mañana Me Muero, Te Habré Dicho Que Te Quiero'. Aparte, escuchamos lo nuevo de Metronomy, The War On Drugs y MarthaGunn.

PARCELS – Somethinggreater

METRONOMY ft PINTY– Half an Inch

MASKED WOLF – Pandemonium

THE WAR ON DRUGS ft LUCIUS - I Don’t Live Here Anymore

COMANDANTE TWIN ft ARDE BOGOTÁ – La Isla Del Dese

SLEIGH BELLS - True Seekers

ROCÍO SAIZ - Si Mañana Me Muero, Te Habré Dicho Que Te Quiero

DELUXE – Que No

LORI MEYERS – Hacerte Volar

DJANGO DJANGO – Shutters

SINEGO ft DELAPORTE – La Rosa del Penal

TROYE SIVAN - Angel Baby

KARAVANA- Después de Tanto

NIÑA POLACA – Ivona (Voy a Decirle a Mi Madre Que La Quiero)

CAROLINA DURANTE - 10

MARTHAGUNN – Undone

MUJERES – Altares