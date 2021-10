59:03

Hoy nos centramos en 'The Ultra Vivid Lament', el nuevo disco de Manic Street Preachers, un trabajo reflexivo que contiene momentos realmente emocionantes como 'Afterending' y 'Happy Bored Alone'. Escuchamos la versión que mxmtoon ha hecho de 'Blister In The Sun', de Violent Femmes para su nuevo EP y a The Charlatans con una canción inédita pero grabada en 2001 como parte de las sesiones de 'Wanderland', el disco que cumple veinte años.

MXMTOON - Blister In The Sun

VIOLENT FEMMES – Gone Daddy Gone

MATTHEW E. WHITE – Judy

AQUILO - I Wanna See You Smile

YEBBA – Far Away

PLANNINGTOROCK - Girl You Got My Heart

MANIC STREET PREACHERS - Afterending

MANIC STREET PREACHERS - Happy Bored Alone

JERRY CANTRELL - Brighten

RUFUS T FIREFLY – Polvo de Diamantes

THE CHARLATANS - C'mon C'mon'

THE VACCINES – Wanderlust

BLAKE ROSE – Movie

JOSEF SALVAT - I'm Sorry

VLURE - Shattered Faith

MORGAN – River