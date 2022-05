Mando Diao, Venturi, She & Him y Santigold

59:01

Este podcast tiene contenido premium con los estrenos de Mando Diao, Venturi y Maryland y las nuevas canciones de She & Him, Santigold, Tate Mcae, Bulit to Spill, Kendrick Lamar ft Sampha, Roosevelt ft Nile Rodgers, Interpol y todo esto.

SHE & HIM - Darlin

EZRA FURMAN - Forever In Sunset

THE BLACK KEYS - Burn the Damn Thing Down

TATE McRAE - What Would You Do

VENTURI – Puto Friki

MARYLAND - Volver a nacer

KIWI JR. - Night Vision

THE STROKES – You Only Live Once

MANDO DIAO – Frustration

BUILT TO SPILL – Understood

KENDRICK LAMAR ft. SAMPHA - Father Time

SANTIGOLD - High Priestess

ROOSEVELT ft. NILE RODGERS (ADELANTAR 04”) - Passion Boddy

RINA SAWAYAMA - This_Hell

MÅNESKIN – Supermodel

DAMIEN JURADO - Day Of The Robot

INTERPOL – Fable

BRAXE + FALCON ft. SUNNI COLON - Elevation