De cara al fin de semana, te hemos preparado una sesión de guitarras, un poquito de rock'n'roll en este podcast con Shonka Dukureh, Elvis Presley, Jack White, The Kills, Lady Banana, The Hives, Aina, The Beatles...

SHONKA DUKUREH - hound dog

ELVIS PRESLEY – That’s All Right Mama

JACK WHITE – Taking Me Back

THE DEAD WEATHER - Die By The Drop

THE KILLS - No Wow (The Tchad Blake Mix 2022)

THE RACONTEURS – Steady As She Goes

THEM CROOKED VULTURES – Fang

EAGLES OF DEATH METALS – Complexity

QUEENS OF THE STONE AGE – The Way We Used To Do

ARCTIC MONKEYS – Crying Lightning

LADY BANANA – Overflow

ROYAL BLOOD – Trouble’s Coming

TRIANGULO DE AMOR BIZARRO - Vixiantes do Espello

FOO FIGHTERS – No Son Of Mine

THE HIVES – Tick Tick Boom

AINA – Two Questions

CALA VENTO – Todo

THE BEATLES -Why Don't We Do It In The Road