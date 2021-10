59:08

"Cuando Te Muerdes El Labio" será el nuevo trabajo de Leiva para el que cuenta con invitadas de la talla de: Silvana Estrada, Natalia Lacunza, Zahara, Natalia Lafourcade, Nina de Juan, de Morgan, Miren Iza, Tulsa y entre otras, Ximena Sariñana, que es a quien escuchamos en la carta de presentación de ese disco: "Histéricos", un momento sobre ese instante arriesgado en el que una relación se enfrenta a la suerte. Y otra colaboración, la de Yoly Saa con Veintiuno en "Desvelo", una de nuestras canciones favoritas de "Corazonada", el disco de la banda de Toledo publicó el pasado mes de abril. Además, escuchamos a !!!, Josef Salvat, Planningtorock, Amyl and The Sniffers, WizTheMc, Remi Wolf, Matthew E. White...

RUFUS T FIREFLY – Polvo de Diamantes

MORGAN – River

!!! - Fast Car

WIZTHEMC – Break

THE VACCINES – Savage

JOSEF SALVAT - I'm Sorry

VEINTIUNO ft YOLY SAA – Desvelo

REMI WOLF - Guerrilla

PLANNINGTOROCK - Girl You Got My Heart

LEIVA ft XIMENA SARIÑANA – Histéricos

CORIZONAS – Brindo Por Ti

AMYL AND THE SNIFFERS – Security

THE RUNAWAYS – Cherry Bomb

SHYGIRL feat. KAYDY CAIN - BDE 3XL

MATTHEW E. WHITE – Let’s Ball

MATTHEW E. WHITE – Judy