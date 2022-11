59:49

Ginebras adelantan el tercero de los singles de su segundo disco: 'Desastre de Persona', junto a Dani Martín, una canción para esos días en los que todo sale mal, creemos que tenemos la culpa y, al final, nos decimos que no, que somos mucho mejor que todo eso. Hablamos con Magüi y con Sandra y también con Dani Martín y nos cuentan cómo surgió la colaboración y el amor y la admiración que se profesan mutuamente. Aparte, escuchamos la nueva (súper) canción de Dan Millson y el segundo avance del debut en solitario de Carlangas, 'Cae La Noche', junto a Manu Chao.

CORIZONAS – Escucha Mi Voz

LOVE OF LESBIAN ft BUNBURY – El Sur

NIÑOS MUTANTES – Lo Que Va a Pasar

MAC WETHA - Don't You Go Falling In Love

DAN MILLSON – Ugly

IMAGINE DRAGONS - Cutthroat

CARLANGAS ft MANU CHAO - Cae la Noche

INNMIR ft CARLOS SADNESS - Me Gustas Tú

GINEBRAS ft DANI MARTÍN - Desastre de Persona

NIÑA POLACA - Lo Que Yo Te He Querido (Pretérito Perfecto)

FEATHERWEIGHT - Giving Up

JIMMY EAT WORLD - Bleed American

L.A. – Heavenly Hell

MELIFLUO – Generación Perdida

THE XX – Angels (Live)