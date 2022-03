58:52

Fontaines D.C. comparten la canción que da título a su nuevo disco, 'Skinty Fia', que se publicará el 22 de abril y que es una reivindicación de la identidad irlandesa del grupo, representada en el ciervo de la portada. Escuchamos también la nueva colaboración entre Danny Elfman y Trent Reznor para una nueva versión de 'Native Intelligence', a Rosalía con 'Candy', a Adia Victoria con 'Ain't Killed Me Yet', a Bella White con 'Just Like Leaving' y a Weezer con 'Angels On Vacation'.



DORIAN ft ANA MENA – No Dejes Que Pase El Tiempo

MUSE – Compliance

DANNY ELFMAN & TRENT REZNOR - Native Intelligence

ROSALÍA - Candy

ADIA VICTORIA - Ain't Killed Me Yet

EVA RYJLEN - Bailas

FONTAINES D.C. - Skinty Fia

ARCADE FIRE – The Lightning I, II

LORI MEYERS – Vámonos de Aquí

BELLA WHITE - Just Like Leaving

WEEZER – Angels On Vacation

CARACARA ft ANTHONY GREEN – Colorglut

ROYAL BLOOD – Honeybrains

HERMANA FURIA – Espiral

ILEGALES ft LUZ CASAL – Mi Vida Entre Las Hormigas

VEINTIUNO – La Ruina