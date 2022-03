58:36

Bright Eyes han hecho una versión de 'St Ides Heaven de Elliot Smith', del disco homónimo que este sacó en 1995, para que forme parte de su próximo EP, 'Letting Off The Happiness: A companion', que se publica el 27 de mayo. La escuchamos en este podcast y también la colaboración que han hecho Mykki Blanco con Michael Stipe, de R.E.M., así como el avance del nuevo disco de The Lucies y a The Regrettes y a The Linda Lindas...

BRIGHT EYES ft PHOEBE BRIDGERS - St. Ides Heaven

LORI MEYERS – Vámonos de Aquí

THE REGRETTES – Monday

BELLA WHITE - Just Like Leaving

NIÑOS MUTANTES – No Has Venido a Sufrir

DANNY ELFMAN & TRENT REZNOR - Native Intelligence

MYKKI BLANCO ft. MICHAEL STIPE - Family Ties

!!! - Here's What I Need To Know

MUSE – Compliance

FONTAINES D.C. - Skinty Fia

JOY DIVISION – Transmission

THE LUCIES - Velvet

ADIA VICTORIA - Ain't Killed Me Yet

THE LINDA LINDAS - Growing Up

CAMELLOS - Blessed

DORIAN ft ANA MENA – No Dejes Que Pase El Tiempo

ROSALÍA – Delirio de Grandeza