El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que ha precintado una finca de Toledo tras detectarse el primer caso autóctono de cólera desde 1979. Se trata de una menor que bebió agua no tratada, posiblemente procedente de un pozo, que fue hospitalizada y que ha ya recibido el alta. La Junta asegura que no se trata de un caso grave y que se ha procedido al cierre de la finca hasta asegurar que no existen más riesgos para la población. Las investigaciones se centran en aclarar el origen del agua y en saber si hay más afectados.