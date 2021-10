04:35

En el informativo 14 horas hablamos con Primitivo Jerónimo, que fue consejero del Cabildo de La Palma y reside en Las Manchas, un barrio que pertenece a los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane. Jerónimo recuerda las anteriores erupciones: "De 1712 a 1949 no había habido volcanes, era una zona tranquila. En esos 147 años la gente que emigró fue a Cuba y trajo dinero para comprar terrenos. En 1949 fue terriblemente maligno, sepultó miles de viviendas, entre ellas las de mi abuelo", explica. Según Primitivo Jerónimo, este volcán ha sido el peor, ya que "era una zona que no estaba preparada para ello" y no se esperaba que fuera a salir por la zona norte del barrio de Las Manchas: "Esto va a ser un antes y un después. La mejor zona de plataneras de Canarias no va a poder regarse durante todo este tiempo, no sabemos si dos, tres meses. Tampoco se puede entrar a las fincas. Todas las canalizaciones de agua y de carreteras van a quedar sepultadas por el volcán".