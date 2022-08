01:17

Continúan abiertas las investigaciones de 60 denuncias de pinchazos indiscriminados a mujeres en lugares de ocio, aunque por ahora no hay indicios de inoculación tóxica ni casos confirmados de sumisión química. Las principales cuestiones son el motivo de las agresiones y qué hacer en caso de recibir un pinchazo. María Luisa Calcerrada, comandante jefa de Delitos contra las Personas, expresa que no conocen el objetivo de estas acciones, pero se trata de una agresión a mujeres: "No tenemos constancia de que las mujeres hayan sido víctimas de un delito posterior", afirma. Fernando Grande Marlaska, ministro de interior, ha insistido en la importancia de denunciar estos delitos, que se producen en lugares de ocio de aglomeración de jóvenes, como festivales de música y discotecas. Respecto a cómo actuar, es importante protegerse con amigos y acudir lo más rápido posible a un centro sanitario, ya que, desde el Consejo General de Enfermería alertan de que los pichazos pueden ocasionar graves riesgos para la salud.

Informa Pilar Segovia