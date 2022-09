01:39

En España cada día intentan quitarse la vida 11 personas y en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, los expertos insisten en poner el foco en la prevención. "Es en los colegios donde hay que empezar en gestión de frustracción", expresa Celso Arango, psiquiatra. Alba Ruipérez es superviviente y cuenta que no supo identificar su primer intento de suicidio: "Yo desconocía la palabra ansiedad, desconocía la palabra depresiónDe hecho, mi primer intento de suicidio nunca pensé que era un intento de suicidio porque no lo conseguí". Las familias también piden más ayuda, como Dolors López, que coordina el plan de formación del profesorado en Valencia: "Yo soy la madre de una chica que se suicidó. Que me hablen a mi de culpa".

Informa Begoña Sanz