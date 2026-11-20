Este viernes, 20 de noviembre, se ha presentado el Plan de Vialidad Invernal en Castilla-La Mancha. En colaboración con el Gobierno central, la Junta ha estructurado un operativo pensado para coordinar y administrar la planificación. El objetivo consiste en movilizar los recursos humanos y materiales para preservar la seguridad y fluidez de la red de carreteras que transcurre por la región ante la llegada de la época invernal, una etapa que conlleva un mayor riesgo meteorológico con el hielo y la nieve como principales fenómenos adversos.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha comparecido ante los medios de comunicación para desgranar los detalles de este protocolo. En palabras del delegado, el protocolo tiene el objetivo de “coordinar a los órganos del Estado ante estas situaciones extremas”, dejando claro un mensaje: “El Estado no es único. El Estado es solo la Administración General del Estado. El Estado es el Estado, las Comunidades Autónomas y la administración local con diputaciones y ayuntamientos”.

A su vez, ha afirmado que el plan pretende “garantizar la viabilidad de las vías de comunicación; garantizar la seguridad de todos los conductores y garantizar la asistencia a las personas que queden atrapadas en casos de que fuese necesario".

Un plan vigente durante todo el año

La red estatal de carreteras, entre autovías, autopistas y vías de doble sentido, comprende un total de 2.700 kilómetros. Para ello, se ha preparado un dispositivo que con 185 máquinas quitanieves, 34.630 toneladas de sal, 2'5 millones de litros de salmuera y más de 1.400 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 700 efectivos de la Demarcación de Carreteras y 750 agentes de Tráfico de la Guardia Civil que darán servicio a los 919 municipios que conforman la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Sabrido ha recalcado que la información está en manos de la Agencia Estatal de Meteorología, y ha apuntado que, según la propia AEMET, la previsión pasa por un invierno “lluvioso pero no muy nevado”. También ha dejado ‘deberes’ a la ciudadanía: “Pido, en primer lugar, responsabilidad y prudencia cuando existan estos fenómenos a todos los conductores, es fundamental ser responsables y prudentes; en segundo lugar, pido que los conductores respeten siempre las señales y las indicaciones que se les haga por la Guardia Civil y por el Sector de Tráfico. Les pido que seamos responsables y que, entre todos, tengamos un buen invierno dentro de las predicciones que nos facilite la Agencia Estatal de Meteorología”. El delegado del Gobierno también ha aclarado que este plan, pese a estar organizado, principalmente, para cubrir las necesidades que se produzcan en invierno, está vigente durante todo el año, aunque es en esta época invernal cuando se actualiza para afrontar esta etapa donde se producen estos fenómenos meteorológicos adversos.