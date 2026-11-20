El cost de vida asfixia els docents de les Balears
- Un estudi de l'STEI alerta que han de destinar més del 100% del sou per viure a les Illes
- Alerten del risc per l'estabilitat de les plantilles i de la qualitat del sistema educatiu
Els docents de les Balears han de destinar més del 100% del sou per viure a les Illes. És la conclusió d'un estudi de l'STEI, que alerta que el cost de l'habitatge i la pèrdua de poder adquisitiu dificulten retenir el professorat. Això posa en risc l'estabilitat de les plantilles i, de retruc, la qualitat del sistema educatiu.
Destinar el 115% del sou per viure
El cost de vida a les Balears supera el salari dels docents. Segons l'estudi de l'STEI, un mestre que acaba de començar ha de destinar el 115 per cent del sou per viure a les Illes. Un professor d'ESO o Batxillerat, personal A1, ha de destinar el 104 per cent. No arriben a final de mes.
El sobreesforç més alt és per als docents de Formentera i d'Eivissa, on el cost de l'habitatge triplica i duplica respectivament la mitjana estatal. És el cas de na Núria. És d'Eivissa però es planteja partir.
Només Madrid supera l'esforç econòmic dels docents a les Illes.Fins i tot després de 30 anys de docència, el greuge comparatiu continua. Amb el plus de 5 sexennis, el cost de vida a les Illes frega el 80 per cent del sou: el mateix esforç d'un docent que acaba de començar a la Península.
L'STEI demana incrementar sous, lligats a l'IPC, equiparats amb la resta de funcionaris, i declarar també Mallorca de difícil cobertura. Sinó, la qualitat de l'educació continuarà minvant.