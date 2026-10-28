RTVE.es estrena el tráiler de 'Carta blanca', un thiller bélico de Gerardo Herrero

RTVE.es estrena el tráiler de 'Carta blanca', un thriller bélico dirigido por Gerardo Herrero y protagonizado por Iván Pellicer (Querer),Víctor Clavijo(La infiltrada) y Salva Reina (El 47). Completan el reparto Joel Bosqued (El clan Olimpia), Roberto Sebazco (VOM), Almagro San Miguel (Un fantasma en la batalla), Fran Berenguer (Besos al aire) y Andrés Picazo (Amar es para siempre). Una cinta que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a los cines el 6 de enero.

La película tendrá su premier mundial en el 23 Festival de Cine Europeo de Sevilla- SEFF, dentro de la sección Special Screenings (6-14 noviembre) e inaugurará la 25 edición del Festival Internacional de Cine de Almería - FICAL el próximo 13 de noviembre.

Fotograma de 'Carta blanca'

Carta blanca se contextualiza dentro de la Guerra del Rif, una guerra que apenas ha dejado huella en nuestra cinematografía. La película está basada en la novela homónima de Lorenzo Silva, ganadora del Premio Primavera de Novela 2004 y retrata el viaje de un grupo de legionarios encabezado por el Sargento Bermejo en una misión casi imposible en la Guerra del Rif. La adaptación de la novela al cine es obra de Daniel Corpas y Lorenzo Silva.

La película se rodó durante 7 semanas en el desierto de Tabernas (Almería) y Alquife (Granada).

Fotograma de 'Carta blanca'

Una misión suicida

Juan Faura (Iván Pellicer) se alista en la Legión para ser enviado a la Guerra de Marruecos. Allí queda atrapado en la venganza personal del jefe de pelotón, el sargento Antonio Bermejo (Víctor Clavijo), cuyo hermano acaba de ser torturado y asesinado en el Desastre de Annual. Ciego de ira, Bermejo arrastra a sus hombres a una misión suicida contra un poblado bereber que acabará en violencia desatada, locura y muerte.

Gerardo Herrero explica el germen de la película: "La novela en la que se basa la película relata un episodio poco conocido: una razia perpetrada por un pelotón de soldados a los que la jefatura militar había dado “carta blanca”. Creo que esta historia merece ser retratada en el cine español. Apenas hay huella de este pasado que tanto nos ha influido y nos influye. Todas las grandes cinematografías han abordado alguna vez los momentos más duros de su historia y lo han hecho con valentía. Creo es tiempo de que lo hagamos con la Guerra del Rif, la última contienda que libró España más allá de sus fronteras".

Carta blanca es una coproducción entre BRUJA DEL SUR FILMS AIE y TORNASOL MEDIA. Cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus, Canal Sur y con el apoyo del ICAA y Junta de Andalucía y el patrocinio de Identitad Almeriense/ Diputación de Almería. De la distribución en cines se encarga Karma Films.

Cartel de 'Carta blanca'