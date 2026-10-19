Nuevo hito arqueológico en Navarra. Hallados los primeros restos humanos neandertales

Navarra tiene desde hoy un nuevo capítulo para escribir su historia arqueológica tras el hallazgo en la cueva de Abauntz de restos humanos de neandertales que la ocuparon hace más de 44 mil años.

Esta mañana se han presentado en la casa del concejo de Arraitz seis restos óseos procedentes de un varón adulto, la mayoría huesos de una mano derecha (tres metacarpos y una falange). Suponen los restos humanos más antiguos localizados hasta la fecha en Navarra y los primeros de época neandertal. Los restos han sido datados mediante la prueba de carbono 14 y se estima que pueden tener entre 44 y 49 mil años de antigüedad.

Unai Beroiz Unai Beroiz

Los últimos neandertales de Europa

Los restos de Abauntz permiten investigar una etapa crucial en la historia de los neandertales, previa a su desaparición y la expansión de Homo sapiens en el continente europeo, hace unos 40.000 años. Además, los estudios genéticos de los restos han demostrado una excepcional preservación de ADN. Su análisis, actualmente en curso, permitirá profundizar en los procesos que precedieron a la desaparición de esta especie.

La localización geográfica de Abauntz, en una zona de paso natural entre ambos lados de los Pirineos, ofrece una posición privilegiada para investigar las dinámicas de movilidad de las poblaciones prehistóricas. El hallazgo cubre un vacío en el registro conocido de restos neandertales en Navarra y abre nuevas vías para estudiar la presencia y dinámicas poblacionales de estos grupos en la región.

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La combinación de restos humanos directamente datados y con ADN preservado, convierte a Abauntz en un yacimiento de especial interés para el estudio de los últimos neandertales europeos. La posibilidad de relacionar la información genética con una cronología precisa y con el contexto arqueológico ofrece un marco único para investigar estas poblaciones.

03.02 min Descubiertos restos neandertales en la cueva de Abauntz

Los trabajos de excavación y análisis continúan. Los futuros resultados permitirán conocer mejor cómo vivieron los últimos neandertales de Abauntz y qué lugar ocuparon las poblaciones del Pirineo occidental en los últimos capítulos de la historia neandertal.

Estos restos arqueológicos se unen a otros de gran calado hallados en la comunidad, como el conocido como hombre de Loizu, la mano de Irulegi, o los restos casi completos de un bisonte en Urbasa.