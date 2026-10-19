Miguel Ángel del Arco Blanco, Premio Nacional de Historia por 'La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra'

El historiador Miguel Ángel del Arco Blanco ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia de España 2026 por su obra La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra (Editorial Crítica), según ha anunciado el Ministerio de Cultura que concede este galardón dotado con 30.000 euros.

El jurado la ha escogido por "ser un notable ejercicio de investigación histórica que, desde el rigor y el profundo conocimiento del tema, aporta una visión renovada y reveladora sobre la hambruna durante los primeros años del franquismo. Miguel Ángel del Arco Blanco, con una vocación crítica impecable que da solidez al estudio, desmitifica los argumentos de un régimen que intentó justificar los llamados 'años del hambre' (entre 1939 y 1952) apelando a los desastres de la guerra, el aislamiento internacional y a la supuesta “pertinaz sequía””.

Asimismo, el jurado ha señalado que el autor “sirviéndose de una prosa analítica que transmite una enorme firmeza, profundiza en la hambruna devastadora que sufrió España, comparable a otras crisis europeas, y que provocó la muerte de cientos de miles de personas en los primeros años de la postguerra. Una catástrofe motivada por un modelo económico estancado y por las dinámicas de un régimen dictatorial”.

El jurado también ha destacado que La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra “es una obra histórica fundamental para comprender los efectos de la autarquía, así como las consecuencias de la utilización del hambre como mecanismo de dominación y castigo a la España de los vencidos”.

El premio reconoció en su pasada edición a Juan Francisco Fuentes Aragonés, uniéndose a una lista de galardonados entre quienes se encuentran Encarnación Lemus, Ofelia Rey Castelao, Antonio José Díaz Rodríguez.