'Matilda', la 'joven de la perla' de Cáceres

La calle Parras, en Cáceres, cuenta con una nueva vecina. Se llama Matilda y observa a los viandantes que suben por San Antón mientras se ajusta un pañuelo de cien colores en la cabeza. "Está con las manos en alto, como diciendo 'arrancamos el día o esta nueva etapa con fuerza'. Era importante que diera esa sensación de nuevo impulso", mantiene el autor del mural, Jesús Mateo Brea. Sus raíces extremeñas se evidencian igualmente en el pendiente de media luna que cuelga de su oreja derecha. La mujer completa su 'outfit' con un jersey amarillo y unos vaqueros azules.

'Matilda' utiliza la policromía que predomina en 'La joven de la perla', con la que también comparte rasgos faciales y un halo de misterio. "No existe y existe realmente. No es nadie en concreto y, a la vez, está hecha con dos modelos de chicas distintas y un redibujo de 'La joven de la perla'. Es decir, son tres personas en una misma cara", reconoce Brea sobre su inspiración en la obra de Johannes Vermeer. "Sus modelos siempre están en una posición íntima. Representa escenas cotidianas, pero son muy bonitas. He aprovechado como trabajaba la luz y los colores en nuestro mural", añade.

La obra ocupa un espacio de 15 metros de alto por 6 de ancho en la pared lateral de un edificio del centro de Cáceres. Su elaboración no ha estado exenta de complejidad debido a las inclemencias del tiempo. "Es uno de los trabajos que más he tardado en hacer. Normalmente tardó unos 6 días. Los diez que que he pasado aquí han sido increíbles. Parece mentira, pero en esta época del año ha hecho muchísimo calor. Luego también me ha llovido algunos días". A esto se le suma la complejidad de elaborar el diseño: "Ha habido mucho trabajo previo para poder hacerlo bien, para que transmita lo que queremos que transmita y para que esté también referenciado correctamente. No es algo que sale de un día para otro".

'Matilda' es el nuevo mural de JM Brea en Cáceres Patricia Hernández / RTVE Extremadura

Regalo de Cáritas a la ciudad

El mural es un regalo de Cáritas a la ciudad extremeña. "Siempre que hemos ido a pedir ayuda, porque nosotros vivimos de la caridad, nos hemos encontrado con el respaldo de los cacereños", reconoce José Manuel Caballero, director de la organización diocesana en Coria-Cáceres. También es una muestra de apoyo a la candidatura de la localidad a Capital Europea de la Cultura en 2031. "Es acercar la cultura en un momento especialmente importante. A todos los ciudadanos y a los miles de visitantes que recorren esta esquina cada día", ha subrayado el alcalde, Rafael Mateos.

Espacio de sensibilización

'Matilda' ha sido creada con una tercer intención: convertirse en un espacio permanente de comunicación, sensibilización y reflexión colectiva en torno al consumo responsable, la reutilización textil y el empleo social. No en vano, 'Matilda' viste un jersey y unos pantalones reutilizados de los almacenes de REMUDARTE, promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres. "Tenemos que concienciarnos un poco de que hay que hacer sostenible el mundo en el que vivimos, que la ropa puede tener más de un solo uso. No es solamente quitar y tirar. Esa circularidad nos permite dar oportunidades de inclusión a gente que la sociedad excluye", defiende José Manuel Caballero.

Cuando Brea recibió el encargo, se le hizo hincapié precisamente en que REMUDARTE no es solo una empresa que se dedica a gestionar la venta de ropa de segunda mano y a fomentar su reciclaje, sino que también da un nuevo comienzo a quienes se han enfrentado a dificultades. Actualmente ofrece formación y trabajo a ocho personas. "Necesitaban ese nuevo arrancar y esa oportunidad de ganar seguridad en sí mismos; afrontar una nueva etapa con dignidad, valor y la cabeza bien alta. Es parte de lo que me ha movido para diseñar el mural", admite el artista.

Tejer palabras de transformación

El artista Brea escribe un mensaje de transformación bajo su nuevo mural, 'Matilda' Patricia Hernández / RTVE Extremadura

Bajo 'Matilda' hay un espacio con rotuladores para que cualquier ciudadano teja palabras de transformación. Brea ha sido una de los primeros en unirse a la iniciativa y ha plasmado el siguiente mensaje: "Mira arriba. Los recuerdos no se guardan en una galería. Los recuerdos se viven". El alcalde, por su parte, ha escrito que Cáceres "mira al futuro con ambición" y siendo consciente de que la cultura "es el motor que nos hace crecer y pensar en grande".