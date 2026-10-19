Desinformación sobre las protestas en Francia: vídeos descontextualizados e imágenes generadas con IA

A las movilizaciones en institutos y universidades de las últimas semanas en Francia se han unido manifestaciones de otros sectores que el sábado derivaron en una jornada de vandalismo por todo el país. La oleada de protestas deja imágenes de caos y violencia, pero en redes sociales también se han difundido contenidos descontextualizados o generados con IA que no corresponden a esta crisis social. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos los bulos que han circulado sobre el estallido de las protestas en Francia.

Este vídeo de una mujer arrastrando una guillotina no es actual En redes sociales circula un vídeo de una mujer arrastrando una guillotina y lo presentan como si se registrase en las actuales protestas en Francia. Un mensaje compartido más de 19.000 veces en X desde el 18 de octubre adjunta la grabación y afirma: "Me encanta ver tantos franceses sin celulares, disfrutando el momento y regresando a sus costumbres". En Instagram difunden las mismas imágenes el 20 de octubre junto al siguiente texto: "Franceses pasean guillotina por las calles para expresar su enojo frente a las medidas del gobierno de Macron. Durante las protestas en Francia, manifestantes exhiben guillotinas simbólicas con el rostro de Macron, evocando la Revolución Francesa, mientras exigen la dimisión del presidente entre cánticos de rechazo". Es falso, el vídeo no es actual. Mensajes que difunden un vídeo de 2025 como si fuera actual con sello Falso VerificaRTVE Con una búsqueda inversa de imagen hemos encontrado la grabación difundida el 18 de septiembre de 2025 por un periodista francés que confirma a VerificaRTVE que es el autor de este vídeo y que lo grabó en otra movilización en París. En un artículo del medio de comunicación para el que trabaja relató la presencia de esta guillotina en las calles de la capital francesa. Geolocalizamos las imágenes en la Avenida Parmentier de París (48.8582822,2.380153). En RTVE Noticias te contamos entonces la protesta convocada por los sindicatos franceses contra la austeridad que reunió a 500.000 manifestantes en todo el país, según las autoridades.

No es un incendio en Francia "en nombre de Palestina", es IA "Francia fue el primer país del G7 en reconocer Palestina y ahora le queman las calles en nombre de Palestina", dice un mensaje de X compartido más de 25.000 veces desde el 17 de octubre. La publicación adjunta una fotografía en la que se ve un edificio en llamas, un mástil con la bandera de la Unión Europea y a un manifestante con una bandera de Palestina. La imagen es falsa, está generada con inteligencia artificial (IA). Publicación que difunde una foto con IA como si fuese un incendio real en Francia VerificaRTVE Hemos analizado la instantánea con la herramienta de detección Hive y concluye que está generada con inteligencia artificial (IA) con un 99,9% de fiabilidad. Además, OpenAI, propietaria de ChatGPT, detecta que se ha generado utilizando su propio modelo de IA. Resultados que ofrecen la herramientas de detección de IA sobre la imagen VerificaRTVE El perfil que difunde esta imagen desinforma de forma recurrente. En VerificaRTVE hemos desmentido otros contenidos falsos compartidos por esta cuenta (1, 2). Francia tampoco fue el primer país del G7 en reconocer a Palestina como estado. Lo hizo el 22 de septiembre de 2025, pero un día antes lo anunciaron Reino Unido y Canadá.

No es una bandera palestina en la Torre Eiffel, es IA También se ha difundido en redes sociales un vídeo que muestra dos banderas palestinas colocadas en lo alto de la Torre Eiffel. "¡Felicitaciones, @EmmanuelMacron! Destruiste Francia", dice un mensaje que publica esta grabación el 18 de octubre en X y compartido más de 4.000 veces. Es falso, el vídeo está hecho con IA. Publicación que difunde un vídeo hecho con IA de la Torre Eiffel con banderas palestinas VerificaRTVE Las herramientas de detección de IA concluyen que el vídeo está generado artificialmente. La de Meta AI determina que "se ha creado mediante la IA generativa de Meta". Hive concluye que algunos fragmentos del vídeo están manipulados con IA con más de un 90% de probabilidad. Además, la grabación tiene incoherencias propias de la IA: una de las banderas, la que cuelga hacia abajo, sí representa la insignia palestina, pero la que está izada tiene una estrella blanca sobre el triángulo rojo. La bandera palestina no tiene ninguna estrella. La que aparece en este vídeo falso se asemeja a la bandera de Jordania, que tiene los mismos colores que la palestina y una estrella blanca, pero no de cinco puntas, sino de siete. Comparativa entre la bandera que aparece en el vídeo hecho con IA y las de Palestina y Jordania VerificaRTVE / Getty No hay ningún registro de que, durante las protestas de los últimos días en Francia, se hayan colocado banderas palestinas en la Torre Eiffel. Mediante una búsqueda por palabras clave en español y en francés, no encontramos ninguna información relacionada con lo que muestra este vídeo hecho con IA.

La imagen de dos ancianos en ropa interior está generada o modificada con IA Circula en redes sociales una imagen de dos ancianos en ropa interior junto a dos personas encapuchadas. Uno de los mensajes que acompaña a la fotografía, difundido más de 60.000 veces desde el 18 de octubre, afirma en francés: "Para mí, esta es la imagen más espantosa del 17 de octubre: Una pareja de ancianos octogenarios, despojados de todo, en medio de la calle, semidesnudos". Y añade: Es "la imagen de un pseudopresidente que ha perdido el control. [...] La imagen de una izquierda radical que ha sacrificado tu propia identidad para convertir tu país en una zona de guerra, con orígenes culturales que no tienen nada que ver con el tuyo". Otros perfiles difunden la imagen con distintos textos en español e inglés: "Los animales magrebíes dejaron literalmente en paños menores a algunos abuelos franceses", "Una pareja de 80 años fue asaltada por los manifestantes en París anoche". La imagen está creada con IA. Mensaje en redes que difunde la imagen de dos ancianos en ropa interior con el sello creado con IA VerificaRTVE La herramienta de detección de IA SynthID confirma que la imagen fue creada o modificada con la IA de Google. TruthScan también arroja un 97% de probabilidad de que la foto esté generada artificialmente. Encontramos además varios errores propios de la IA, como que la mano izquierda de la mujer tiene solo cuatro dedos y un pulgar excesivamente grande o que el personaje enmascarado de la derecha aparece solo con una pierna. Además, CheckNews, el servicio de verificación del diario francés Libération, informa sobre su falsedad y explica que la imagen había sido compartida, y posteriormente borrada, en el perfil de X del sindicato de policía francés SCSI. Según ha podido averiguar la alianza de verificadores Spotlight, a la que pertenece VerificaRTVE, la imagen falsa se difunde por primera vez en una cuenta que comparte propaganda israelí. Errores propios de la IA en la imagen de la izquierda y resultados de las herramientas de detección de inteligencia artificial SynthID y TruthScan VerificaRTVE Horas después de que la fotografía de los ancianos en ropa interior se viralizase, se ha compartido una imagen similar con mejor calidad y un vídeo que muestra a los dos ancianos entrando en un local lleno de personas en ropa interior con el letrero en la puerta ‘Renaissance (el nombre del partido político de Emmanuel Macron) Française et Européenne’ (francés y europeo). Ambos contenidos también han sido generados con inteligencia artificial. Captura del vídeo que muestra a los ancianos entrando en un local lleno de personas en ropa interior con el sello creado con IA VerificaRTVE Haciendo búsquedas por palabras clave, hemos localizado que, el 17 de octubre, el periodista francés Dominique Rizet difundía en el canal francés BFM TV que una pareja de unos 80 años había sido agredida en París. Afirmaba que los ancianos habían terminado "casi desnudos en la plaza de la República". En VerificaRTVE hemos consultado a la policía francesa y al Ayuntamiento de París pero a fecha de publicación de este artículo no nos han confirmado la existencia de esa agresión. Según Libération, la fiscalía no ha recibido ninguna denuncia hasta el momento.

Esta foto de la Torre Eiffel en llamas no es actual y está creada con IA También ha circulado en redes sociales una foto de varias personas encapuchadas sujetando banderas de Palestina y provocando disturbios frente a la Torre Eiffel de París. Un mensaje compartido más de 27.000 veces en X desde el 18 de octubre adjunta la instantánea y afirma en inglés: "Esta foto es una obra de arte". Otra cuenta la comparte en la misma red social y señala en inglés que "no hay ni una sola bandera francesa". Un usuario de Facebook la difunde junto a otras fotos y dice: "Estas manifestaciones nos están regalando archivos fotográficos que permanecerán grabados en la memoria". La imagen no es real, está creada con IA. Mensajes que difunden como si fuera real una foto creada con IA de disturbios en la Torre Eiffel VerificaRTVE A través de una búsqueda inversa de imagen hemos comprobado que la foto circula en Internet desde el 6 de octubre, antes del estallido social de los últimos días. La encontramos publicada por primera vez en un sitio web que difunde contenido satírico para ilustrar una nota titulada sarcásticamente: "Finalmente, a los palestinos se les concede su propio país". Resultado que ofrecen tres herramientas de detección de IA sobre la imagen VerificaRTVE La imagen está generada con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con TruthScan, la herramienta del proyecto IVERES y la de detección de OpenAI y todas concluyen que se trata de una imagen generada artificialmente.

No es París en llamas, es IA Circula en redes otra fotografía en la que se ve la capital francesa al atardecer en llamas, con algunos de sus edificios emblemáticos iluminados por el fuego. "Paris 17/10/2026", leemos en un mensaje de Instagram que difunde la imagen el 18 de octubre y que se ha compartido más de 28.000 veces. Otro mensaje de X compartido más de 15.000 veces que adjunta la misma fotografía dice: "Estamos ante una de las fotografías del Siglo XXI". Es una imagen generada con inteligencia artificial (IA). Mensajes de Instagram y X que difunden la imagen creada con IA como si fuera París con sello Creado con IA VerificaRTVE La foto es falsa, está creada con IA. En VerificaRTVE hemos analizado la imagen con herramientas de detección de IA y hemos comprobado que está generada con esta tecnología. Hive Moderation lo muestra con más de un 85% de fiabilidad en su predicción y la herramienta TruthScan, con un 99%. Las herramientas de detección OpenAI y SynthID determinan que la imagen ha sido creada con uno de los modelos de inteligencia artificial de OpenAI (ChatGPT). Puedes comprobarlo en la imagen inferior. Resultados de Hive Moderation, TruthScan, OpenAI y de Google SynthID sobre la imagen de redes VerificaRTVE

Este vídeo de banderas palestinas no es de las protestas actuales, es de 2025 Difunden en redes sociales un vídeo de 17 segundos en el que aparece una multitud de personas concentrada en París con banderas palestinas. Un mensaje de X, compartido más de 34.000 veces desde el 17 de octubre, dice: "Ni una sola bandera de Francia en las 'protestas' 'estudiantiles'". Solo banderas de entidades islámicas". Leemos en otro mensaje del 18 de octubre compartido más de 2.000 veces que difunde el vídeo: "No es una revuelta estudiantil francesa… es el avance del Estado Islámico y su barbarie en territorio europeo… ¿Es esto lo que queréis para Cataluña y para vuestros hijos? Yo NO". Es falso, es un vídeo de 2025. Mensajes de X que difunden como actual un vídeo de protestas por Gaza en París de 2025 con sello Falso VerificaRTVE La grabación no es actual, es de una manifestación por Gaza en mayo de 2025. Gracias a una búsqueda inversa encontramos el mismo vídeo publicado en el 26 de mayo de 2025 en el agregador de noticias Nabd, junto al siguiente titular: "Ayer domingo se produjeron multitudinarias manifestaciones en París para condenar el genocidio en Gaza". También detectamos imágenes que muestran la misma escena publicadas el 25 de mayo de 2025 por medios internacionales (1, 2) que informaban de "una manifestación en París para denunciar la situación humanitaria en Gaza". En la misma fecha, los sindicatos convocantes franceses, L'Union Étudiante, Union Syndicale Lycéenne y Comité Palestine, hicieron una publicación conjunta en Instagram que compartía un vídeo de ese momento. El periodista francés Luc Auffret compartió también en su cuenta de X una grabación desde el mismo lugar. En Getty Images también encontramos fotografías que documentaron el día de las protestas en apoyo a Gaza (1, 2, 3). Geolocalizamos las imágenes en la plaza de la República en París (48.867567009613715, 2.3636170109450982). Puedes ver las coincidencias en la imagen inferior. Coincidencias entre las imágenes del vídeo viral (izquierda) y captura del vídeo de Luc Aufrret (imagen superior derecha) y fotografía agencia Anadolu (imagen inferior derecha) VerificaRTVE

Las imágenes de una persona disfrazada de Pantera Rosa en Francia son IA Circulan también varias imágenes de una persona disfrazada de ‘Pantera Rosa’ en medio de las protestas. El personaje aparece en varias instantáneas delante de un furgón policial, rodeado de manifestantes agachados y arrastrado por dos policías, en un vídeo con una imagen fija en el que suena de fondo la banda sonora de la serie. "Ni Cartier-Bresson, Banksy ni Cold War Steve habrían podido idear una imagen así. ¡Composición e iluminación absolutamente perfectas!", leemos en un mensaje en inglés que ha sido difundido en X más de 16.000 veces desde el 15 de octubre. "La foto perfecta. No es IA", dice un mensaje en español compartido en X más de 3.000 veces desde el 16 de octubre. "Libertad. Igualdad. Pantera Rosa", afirma un texto en francés difundido más de 1.000 veces en la misma plataforma. Imágenes de una persona caracterizada como la Pantera Rosa en las protestas en Francia con el sello Creado con IA VerificaRTVE Las imágenes de la ‘Pantera Rosa’ en las protestas de Francia son IA. SynthID detecta que la foto en la que la ‘Pantera Rosa’ aparece rodeada de manifestantes y que el vídeo en el que se ve al personaje arrastrado por policías están generados o editados con Google AI y que para obtener la captura del camión policial se ha utilizado OpenAI. TruthScan confirma con un 99% de probabilidad que las tres imágenes han sido generadas con IA. Mediante búsqueda inversa hemos localizado que estas imágenes se difunden desde el 15 de octubre. Resultados de las herramientas SynthID y TruthScan para las fotos de la Pantera Rosa en las manifestaciones de Francia VerificaRTVE