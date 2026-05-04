El Racing remonta contra el Huesca para rozar el ascenso a Primera

La 45 está más cerca. La victoria lograda este domingo por el Racing frente al Huesca apuntala las cada vez mayores opciones de ascenso de un equipo que está mostrando un excelente nivel cuando la presión es máxima. Esto no sorprende. Los indicios eran sólidos. El hecho de haber ganado hasta el momento todos los duelos directos con los 'gallos' de la categoría demuestra que a este grupo le seduce la exigencia. La dimensión del reto es directamente proporcional a su rendimiento óptimo. Y qué mayor desafío que amarrar un salto a la élite de nuestro fútbol después de más de una década de penalidades y de dos recientes temporadas ilusionantes, pero frustradas.

Precisamente esa 'mochila' es la que provoca que el aficionado verdiblanco se abrace al fatalismo cuando las cosas se tuercen. Frente al Huesca ocurrió. El tempranero gol de Óscar Sielva, tras un acción de pizarra en un saque de esquina, despertó los fantasmas: "Otra vez nos gana un equipo en descenso...", "el 'Depor' se nos pone a un punto...", "mañana perdemos el liderato...". Pensamientos que asaltaron la mente de más de uno. Pero este Racing es diferente. Su técnico, José Alberto López, lo ha comentado más de una vez. Su equipo, cada vez que se ha caído, "se ha levantado con más fuerza". Ante el conjunto altoaragonés la reacción tardó un tiempo en llegar, en concreto el primero del partido, pero cuando hizo acto de presencia resultó inasumible para los de José Luis Oltra.

Un Racing arrollador tras el descanso Asier Villalibre, en el primer balón que tocó tras sustituir a Maguette Gueye en el descanso; Álvaro Mantilla, al embocar un pase de fantasía de Íñigo Vicente; y un Andrés Martín que tuvo premio a su insistencia ante el marco rival, aportaron el acierto durante 20 minutos de juego brillante y ofensivo. El partido parecía cerrado pero el Huesca, tras estirarse tímidamente, encontró premio en una mano de Pablo Ramón dentro del área que el VAR estimó como castigable. Sielva batía a Simon Eriksson por segunda vez y devolvía la incertidumbre al choque. ““ La más que rigurosa expulsión del visitante Jesús Álvarez por una entrada sobre Damián Rodríguez parecía allanar el terreno, pero la fluidez racinguista no era la misma. Parecían dudar, debatirse entre buscar un nuevo gol o contentarse con la renta ya obtenida. Esto se tradujo en un mar de pases que no terminaban de culminarse y que, en ocasiones, permitían al Huesca aproximarse a la portería cántabra o gozar de acciones a balón parado; ya saben, aquellas en las que todo se iguala y la inferioridad numérica se diluye. Los altoaragoneses creían. Sabían que llegar al área rival, aunque fuese a cuentagotas, podría darles rédito. El VAR les había concedido un penalti y habían reclamado otro sobre Francisco Portillo. Rescatar un punto, aunque fuera con un hombre menos, no resultaba inalcanzable, más aún cuando el árbitro Germán Cid decretaba, de manera incomprensible para todos, nada menos que doce minutos de añadido.