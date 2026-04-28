La Unión Europea de Radiodifusión, "preocupada" por la creación de una Comisión del Senado para investigar a RTVE

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha mostrado "su preocupación" ante la creación de una comisión de investigación sobre la Corporación RTVE en el Senado, cuya constitución está prevista para este martes, y que fue aprobada con los votos del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, y de Vox.

Según indicó el PP, con esta comisión quiere "aclarar" si RTVE "sigue estando al servicio de todos" o está "cada vez más sometida políticamente, más opaca y más alejada de su función". La Corporación ha señalado que "se espera que la Comisión examine las prácticas editoriales y la gobernanza de RTVE, incluyendo su oferta informativa y de actualidad".

En un comunicado, la UER, de la que forma parte RTVE junto a otros 67 miembros de 56 países, asegura que la independencia del ente "es esencial, como parte del ecosistema europeo de medios públicos". "Cualquier politización supone una amenaza directa al acceso democrático a un periodismo fiable en un contexto de aumento de la desinformación y la información errónea, y es contraria a la Ley Europea de Libertad de los Medios", destaca.

La UER, organizadora del famoso festival de Eurovisión, subraya que valora positivamente la existencia de mecanismos de control y equilibrio, pero matiza que "los sistemas de supervisión ya existentes obligan a RTVE a ser transparente y a rendir cuentas ante la opinión pública, de conformidad con las normas internacionales reconocidas del Consejo de Europa". Además, advierte de que es "contraria a la Ley de Libertad de los Medios de Comunicacion de la UE".

En la nota, la UER detalla cómo RTVE "ha expresado su preocupación por los riesgos inherentes a este tipo de iniciativas, en las que las decisiones editoriales pueden ser evaluadas según criterios que no se ajustan a las normas profesionales establecidas, sin un propósito, un resultado o unas medidas de seguimiento claramente definidas".

Asimismo la UER avisa de que "seguirá vigilando de cerca la situación en España y se mantiene abierta a un diálogo constructivo para garantizar la plena conformidad con la legislación europea y los principios fundamentales que sustentan los medios de comunicación de servicio público".