Rebelión en el servicio público de Traumatología
- Tras la dimisión del jefe de servicio, la mayoría de profesionales se plantan ante la gestión del Servicio Navarro de Salud
- 73 profesionales del área apoyan al dimisionario y renuncian a hacer horas extras
La gestión del departamento de Salud del Gobierno de Navarra respecto al área de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Navarra se complica cada día más, tras el anuncio de próxima dimisión del jefe del servicio, por discrepancias con la gestión del consejero. El detonante final ha sido la difusión del contenido de una auditoría interna del gobierno, que pondría en entredicho el papel de los profesionales de traumatología, llegando a afirmar, entre otras cosas, que incluso no cumplían con sus horarios laborales.
Ahora, setenta y tres profesionales del servicio han anunciado que no seguirán realizando horas extras para compensar el colapso de listas de espera, ni harán actividad extraordinaria de consultas y quirófano.
Postura de fuerza
Esta medida la han respaldado facultativos especialistas de área, MIR y responsables de las unidades asistenciales. Han suscrito y firmado una carta en la que manifiestan su preocupación por la situación que atraviesan desde hace ocho meses y que se ha agravado en las últimas semanas. Acusan al Departamento de Salud de haberlos expuesto mediáticamente de manera interesada, como responsables de la situación sanitaria actual, perjudicando ante la opinión pública su imagen. Aseguran que la información filtrada es incompleta o sesgada.
Con anterioridad a esta auditoría, la Consejería de Salud había anunciado el pago de un incentivo por objetivos en Traumatología y Rehabilitación, con el fin de bajar listas de espera, sobre todo de primeras consultas. Los profesionales critican que se hizo sin consultarlo con ellos y en la práctica está llevando a una sobrecarga asistencial con limitados recursos, lo que derivaría en una peor atención integral y de la calidad y seguridad asistencial.
A pesar de esta rebelión y la negativa a hacer horas extras, los profesionales de traumatología aseguran que mantendrán la actividad asistencial ordinaria de consulta y quirófano, así como el compromiso con la atención a los pacientes.