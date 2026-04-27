Rebelión en el servicio público de Traumatología

La gestión del departamento de Salud del Gobierno de Navarra respecto al área de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Navarra se complica cada día más, tras el anuncio de próxima dimisión del jefe del servicio, por discrepancias con la gestión del consejero. El detonante final ha sido la difusión del contenido de una auditoría interna del gobierno, que pondría en entredicho el papel de los profesionales de traumatología, llegando a afirmar, entre otras cosas, que incluso no cumplían con sus horarios laborales.

Ahora, setenta y tres profesionales del servicio han anunciado que no seguirán realizando horas extras para compensar el colapso de listas de espera, ni harán actividad extraordinaria de consultas y quirófano.